"بلاك روك" يطلق أول صندوق استثماري متداول يركز على الكويت 

أطلقت شركة بلاك روك العالمية لإدارة الأصول صندوق الاستثمار المتداول «iShares» كأول صندوق استثماري متداول يركز على الكويت.

وجرى إطلاق صندوق «iShares MSCI Kuwait ETF (KWT)» يوم الخميس الماضي، وانضم إلى مجموعة المصدرين للصناديق المركزة على الكويت المرتبطة بمؤشرات «MSCI»، ويعمل على تتبع النتائج الاستثمارية لمؤشر أسهم واسع النطاق مع التعرض للأسهم الكويتية، لافتاً إلى أن الصندوق يشمل نسبة نفقات قدرها 0.74 في المئة ويُدرج في أسواق «Cboe» العالمية، وفقا لجريدة الرأي الكويتية.

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ووفقاً لنشرة الإصدار، فإن وزن المؤشر الأساسي يعتمد على القيمة السوقية المعدلة للأسهم حرة التداول ويغطي ما لا يقل عن 30 ورقة مالية لشركات مدرجة في الكويت، أو يقع مقرها هناك، أو لها روابط مهمة مع الدولة.

ويأتي هذا الصندوق بعد أن أطلقت "بلاك روك" صناديق مشابهة في دول الخليج، تغطي تحديداً كلاً من السعودية وقطر والإمارات، وتعتبر صناديق الاستثمار المتداولة الوحيدة التي تستهدف هذه الأسواق، التي تشتهر بصعوبة وصول المستثمرين الأجانب إليها.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، تعتمد الكويت بشكل كبير على النفط، وتضرّرت بشدة من انخفاض الأسعار، بينما يرى "EFT.com" ، أن البلاد مثل العديد من دول الخليج الأخرى، تتطلع إلى التنويع بعيداً عن مصدر دخلها الأساسي، مبيناً أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الانفتاح في سوقها للأوراق المالية.

ورغم ذلك، أوضح الموقع أنه نظراً لكون الشركات النفطية تسيطر عليها الحكومة بشكل وثيق، لا توجد سوى شركة طاقة واحدة في الصندوق الذي تم إطلاقه حديثاً، حيث يقع ما يقرب من نصف مكونات الصندوق في القطاع المالي، بينما تشمل القطاعات الأخرى الصناعات والمواد الأساسية والعقارات وغيرها.