مؤشر S&P يفاجئ الأسواق بتجاهل سهم تسلا.. وشكوك كثيرة!

صدمت S&P Dow Jones Indices المستثمرين بقرارها عدم ضم أسهم "تسلا" إلى مؤشرS&P 500.

لكن المفاجأة الأكبر كانت في الأسهم الثلاثة التي انضمت للمؤشر، وأحدها هو سهم شركة Etsy للتجارة الإلكترونية، المتخصصة ببيع منتجات مصنعة يدوياً، وتشكل قيمتها السوقية 5% فقط من القيمة السوقية لتسلا.

شركة "Etsy" التي أخذت مكان تسلا، ليست اسما عملاقا في قطاع التجارة الإلكترونية، بل هي شركة متخصصة تبيع مواد مصنعة يدوياً، وقيمتها السوقية البالغة 14 مليار دولار لا تساوي أكثر من 5% من القيمة السوقية لتسلا.

موضوع يهمك استمر نزيف خسائر سهم "تسلا" في تداولات ما بعد الإغلاق مع إعلان ثاني أكبر مساهم في الشركة خفض حصته بنحو النصف.وكشفت شركة... استمرار خسائر سهم "تسلا" بعد هذا الإعلان شركات

وكذلك دخلت إلى المؤشر شركة Teradyne المصنعة لمعدات أشباه الموصلات، وشركة التكنولوجيا الطبية Catalent.

وشكل قرار S&P Dow Jones باستبعاد Tesla صدمة للمستثمرين الذين توقعوا أن تنضم الشركة إلى مؤشر الأسهم القياسي بعد تسجيلها أرباحاً لأربعة أرباع متتالية في يوليو وارتفاع أسهمها بنسبة 400% هذا العام، ضعف مكاسب الأسهم ذات الأداء الأفضل في S&P 500.

ويرى محللون أن قرار المؤشر بعدم تضمين "تسلا" في المؤشر يثير الشكوك حول مقاييس الربحية الخاصة بصانع السيارات والتوقعات الغامضة للعام بأكمله.

هذا وكانت قد تراجعت أسهم تسلا بحدة الأسبوع الماضي، مدفوعة بأخبار خفض ثاني أكبر مساهم لحصته في الشركة، بالإضافة إلى نية تسلا بيع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من الأسهم.