سوفت بنك.. حوت يشتري أسهم التكنولوجيا الأميركية

أكد تقرير لصحيفة "نيكي" اليابانية الاقتصادية، أن مجموعة سوفت بنك تتداول بمئات المليارات من العملة اليابانية في عقود مشتقات أسهم شركات التقنية الأميركية.

ومن المحتمل أن يكون تداول المجموعة على نطاق واسع قد ساهم في الارتفاع في أسعار الأسهم خلال أغسطس بناء على ما نشرته صحف غربية.

وقد استثمرت مجموعة سوفت بنك على خيارات واسعة النطاق تسمى امتيازات الشراء، والتي تشير إلى الحق في شراء أسهم العلامات التجارية بسعر محدد مسبقًا.

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وذكرت الصحيفة أن امتيازات الشراء قد زادت في أغسطس، ووصلت إلى حوالي 4 مليارات دولار، إذ سيتم تحويلها إلى أسهم عينية، وتكون قيمتها 50 مليار دولار.

وفي حال جرت الاستفادة من امتيازات الشراء عبر سوق صاعد، فيمكن الاستفادة منها وتأمين ربح أكبر. وقد رفض المتحدث باسم المجموعة التعليق.

وكثفت مجموعة سوفت بنك استثماراتها في الأسهم المدرجة، ففي نهاية شهر يونيو بلغ حجم الاستثمار في أسهم أمازون حوالي مليار دولار، إضافة إلى قرابة 475 مليون دولار في أسهم مجموعة غوغل، كما أنها تمتلك الكثير من الأسهم في العديد من الشركات الأميركية مثل تسلا.

وفي الولايات المتحدة تنشط كمية صغيرة من معاملات خيارات الشراء من قبل المستثمرين الأفراد كمستخدمي الأوراق المالية عبر الإنترنت من خلال منصة Robinhood إذ تمت الإشارة إلى أن الأسهم العينية ستستمر في الارتفاع بسبب زيادة امتيازات الشراء وتفاءل السوق في المستقبل.

كما ارتفع مؤشر ناسداك، الذي يضم العديد من أسهم شركات التكنولوجيا المتقدمة، بنحو 10% خلال شهر أغسطس.

وعلى المستوى الفردين ارتفعت مبيعات تسلا بنسبة 74%، وأمازون بنسبة 9%، ومايكروسوفت بنسبة 10% إذ إن امتيازات الشراء تتزايد لجميع أسهم تلك العلامات.

وأصبح وجود مجموعة سوفت بنك واضحًا، كما ظهرت أصوات تشير إلى أن "هناك حوتا يقوم بالشراء في السوق".