5 أكتوبر.. عومية "الكثيري" تناقش زيادة رأس المال 45 مليون ريال

دعا مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي يوم 5 أكتوبر المقبل بمدينة الرياض، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق حقوق أولوية.

وذكرت الشركة أن رأس المال قبل الزيادة 45.2 مليون ريال، سيكون بعد الزيادة 90.4 مليون ريال مقسم إلى 9.04 مليون سهم عادي.

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وذكرت أن المبلغ الإجمالي للزيادة هو 45.2 مليون ريال، لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتوفير رأس مال عامل يمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وستكون طريقة زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 4.52 سهم عادي.