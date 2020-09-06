سعر النفط‭ ‬يدفع أسواق الخليج للهبوط

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض الأحد عقب هبوط حاد لأسعار النفط الجمعة جراء المخاوف من بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا المسببة لمرض كوفيد-19.

موضوع يهمك أكد مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت لدى فرانكلين تمبلتون محيي الدين قرنفل، في مقابلة مع "العربية"، أن... فرانكلين تمبلتون للعربية: 80 مليار دولار إصدارات الدين بدول الخليج أسواق المال

ونزل خام القياس برنت 1.41 دولار بما يعادل 3.2% ليتحدد سعر التسوية عند 42.66 دولار للبرميل.

وهبط مؤشر البورصة السعودية الرئيسي 0.3%. وفقد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.9% وبنك الرياض 1.7%.

باعت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، سندات بمليار دولار على شريحتين الخميس، وسط زيادة النشاط في أسواق الدين الخليجية بعد عطلة الصيف.

ونزل مؤشر دبي الرئيسي 1.1% بفعل هبوط سهم إعمار العقارية القيادي 2% وسهم بنك دبي الإمارات الوطني 0.9%.

وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0.6% متضررا من هبوط بنك أبوظبي الأول 0.9% واتصالات 0.7%.

قال مصدران مطلعان إن أبوظبي الأول يخطط لاستئناف محادثات شراء الوحدة المصرية لبنك عوده اللبناني.

ويجري بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، محادثات لشراء وحدة بنك بلوم في مصر.

وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري القيادي 1% بفعل هبوط سهم طلعت مصطفى 2.8% ومستشفى كيلوباترا 2.6%.