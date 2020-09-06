بعد القفزات.. لماذا تراجعت أسهم التكنولوجيا العملاقة؟

قال مستشار استثمار في Bank of Singapore كريم العيطة، في مقابلة مع "العربية" إن أسهم التكنولوجيا الأميركية هبطت 6.3% من الارتفاع الكبير لها.

وأرجع العيطة سبب ذلك التراجع إلى أن التقييم زاد عن حده، و"قمنا في بنك أوف سنغافور بالتنبيه الأسبوع الماضي بأنه سيكون هناك تذبذب وصعوبات في المدى القصير لكن على المدى الطويل لم أسهم التكنولوجيا صحية بخاصة مع التفاؤل في صناعات الجيل الخامس".

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ونصح المستثمرين بأن يضعوا المراكز الأساسية للتكنولوجيا بشكل محايد مع العمل على إعادة تعديل وضعها بشكل متوازن.

كما نصح بالتوجه إلى أسهم القطاعات ذات النمو الدوري والقيمة مثل قطاعات الطاقة والسلع والصناعات، وهي قطاعات لم تزل نسبيا ليست غالية الثمن.

وقال إن على المستثمرين الاستفادة من مناخ الإنعاش الذي يحصل من طرف الحكومات والبنوك المركزية في مواجهة تحديات جائحة كورونا.

وتوقع أن تظل أسعار الفائدة منخفضة، كما أن التضخم سيصعد فوق 1% وقد يصل إلى نسبة قريبة من 2% للفترة بين عامي 2021-2023.

وأعاد التأكيد على انتهاز الفرص في الذهب الذي نزل قليلا لأن الذهب لم يزل سعره المستهدف على 2150 دولار للأونصة.

أكد بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs أن القيمة الاسمية الإجمالية لخيارات الشراء على أسهم فردية في الأسواق الأميركية بلغت 335 مليار دولار يوميا خلال الأسبوعين الماضيين بحسب ما ذكرته صحيفة FINANCIAL TIMES.

ويمثل ذلك ثلاثة أضعاف المتوسط المتحرك أو rolling average خلال الفترة ما بين 2017 و2019 ما يشير إلى وجود مستثمر كبير وليس فقط تداولات عادية قوية.

وفي ذات السياق أوضح بنك نومورا NOMURA أن عمليات الشراء المكثفة للخيارات أجبرت البنوك على شراء أسهم التكنولوجيا للتحوط مقابل ارتفاع حجم عقود الخيارات.