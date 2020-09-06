وول ستريت: 335 مليار دولار قيمة خيارات الشراء على أسهم فردية

أكد بنك "Goldman Sachs" أن القيمة الاسمية الإجمالية لخيارات الشراء على الأسهم الفردية في الأسواق الأميركية بلغت 335 مليار دولار يوميا خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب ما ذكرته صحيفة FINANCIAL TIMES.

ويمثل ذلك 3 أضعاف المتوسط المتحرك أو rolling average خلال الفترة ما بين 2017 و2019، ما يشير إلى وجود حركة مؤسساتية ضخمة على هذه العقود.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح بنك NOMURA أن عمليات الشراء المكثفة للخيارات من قبل المستثمرين أجبرت البنوك على التحوط ضد هذه المراكز عن طريق شراء الأسهم المرتبطة بهذه العقود في وول ستريت.

وهو ما ساهم أيضا في الحركة غير الاعتيادية للأسهم الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية.