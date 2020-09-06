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FT: تنفيذيون أميركيون باعوا أسهماً في شركاتهم بـ6.7 مليار دولار

المصدر: دبي - العربية.نت
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باع التنفيذيون الأميركيون بما قيمته 6.7 مليار دولار من الأسهم في شركاتهم الخاصة الشهر الماضي، واستفادوا من ارتفاع قياسي في السوق مع أكبر موجة بيع في خمس سنوات.

تجاوزت قيمة مبيعات 1042 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ومديري الشركات بالدولار خلال أغسطس كل أرقام المبيعات المحققة خلال شهر منذ نوفمبر 2015، وفقًا للأرقام التي جمعتها شركة Smart Insider، وهي موفر بيانات لصحيفة فاينانشال تايمز، كان عدد المديرين التنفيذيين المبيعين هو الأعلى منذ أغسطس 2018.

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تظهر الصفقات أن المطلعين قد استفادوا من الارتفاع السريع في أسعار الأسهم الأميركية منذ المستويات المنخفضة في مارس، عندما مزق جائحة كورونا أسواق رأس المال العالمية.

وقال ماكس جوكمان، رئيس قسم توزيع الأصول لدى شركة "باسيفيك لايف" الأميركية للتأمين: "كان الرؤساء التنفيذيون أكثر تشاؤمًا في توقعاتهم من المستثمرين. إذا كنت تعتقد أن مستقبلك قاتم لكن سهمك يرتفع، فمن المنطقي أن تبيع".

كلمات دالّة

#الأسهم الأميركية, #أميركا, #وول ستريت
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