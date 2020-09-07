سهم "دينتسو غروب" يقفز 7% بعد تأكيد عقد دورة ألعاب طوكيو

قفز سهم Dentsu Group بـ7%، بعدما أكد نائب رئيس لجنة الألعاب الأولمبية الدولية أن دورة طوكيو ستقام في يوليو من العام المقبل.

وارتفعت أسهم شركة الدعاية والإعلان الأكبر في اليابان، والمسؤولة عن ترتيب أكبر حملة رعاية في تاريخ الألعاب الأولمبية.

بعد تصريحات John Coates بأن دورة ألعاب طوكيو 2020 التي تم تأجيلها، سيتم عقدها في موعدها الجديد بغض النظر عن وضع جائحة كورونا.

وكان خبراء قد حذروا من أنه حتى في حال التوصل إلى لقاح قبل موعد عقد الألعاب الأولمبية، فإنه لن يصل إلى بعض الدول الأكثر فقرا قبل عدة سنوات.