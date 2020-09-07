أسهم أوروبا ترتفع بدعم من تطورات لقاح كورونا

انتعشت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد أن تسبب اضطراب قادته وول ستريت لأسهم التكنولوجيا بإبقاء المعنويات فاترة الأسبوع السابق، فيما يتابع المستثمرون بشكل وثيق تطورات لقاح لكوفيد-19.

ومن المتوقع أن تتلقى أستراليا أول دفعة من لقاح لكوفيد-19 في يناير كانون الثاني بعد أن أبرمت اتفاقا مع سي.إس.إل لتصنيع لقاحين، أحدهما تطوره المنافسة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد، والآخر في معامل سي.إس.إل مع جامعة كوينزلاند.

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وارتفع سهم أسترا زينيكا 1.5%. وصعد قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.9%. وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.8% بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت الأسهم المدرجة في فرانكفورت 1%.

وارتفعت أسهم شركات التأمين والبنوك وصناعة السيارات أكثر من 1% في التعاملات المبكرة.