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شركة "أودن" تؤسس صندوق استثمار مع "كسب" السعودية

المصدر: العربية.نت
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وافق مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية على تأسيس 4 صناديق استثمار جديدة.

الصندوق الأول بقيمة 500 مليون جنيه للاستثمار في الأسهم المصرية بالشراكة مع شركة كسب المالية السعودية.

وقالت الشركة إن المجلس وافق أيضا على تأسيس صندوق للاستثمار في الأنشطة المالية غير المصرفية وفي مقدمتها نشاط التمويل متناهي الصغر.

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أودن" للاستثمارات المالية الدكتور هاشم السيد، في مقابلة مع "العربية"، أنه سيتم البدء بالإجراءات الأسبوع المقبل، على أن يتم تجهيز مذكرة المعلومات للطرح الخاص خلال أيام.

وأعرب عن تفاؤله بسوق الأسهم المصرية، حيث إن أسعار الأسهم لا تزال متدنية جداً، مؤكداً أن الصندوق الاستثماري بالشراكة مع "كسب" السعودية للاستثمار في الأسهم المصرية سيحقق عوائد متميزة.

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