مستوى قياسي للاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية عند 192.3 مليار ريال

اقتنص المستثمرون الأجانب، الفرص في سوق الأسهم السعودية، مستغلين تراجع المؤشر منذ بداية العام، ليسجلوا مشتريات صافية بنحو 14.5 مليار ريال خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، متجاهلين تداعيات جائحة كورونا، بما يعكس ثقتهم بالاقتصاد والسوق السعودية.

ووفقا لبيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية أغسطس الماضي 192.3 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي لاستثماراتهم في السوق، تشكل 2.14 في المئة من قيمة السوق البالغة 8.98 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.

وجاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال أول ثمانية أشهر بعد إجمالي مشتريات 93.7 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات إجمالية 79.2 مليار ريال.

وبلغت مشترياتهم الصافية ملياري ريال خلال يناير الماضي مع تراجع السوق 1.7%، ثم مشتريات بقيمة 2.5 مليار ريال بعد انخفاض المؤشر 7.5% في فبراير، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

موضوع يهمك قفزت أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى معدل منذ 4 أعوام في أغسطس، في بوادر تعافي الاقتصاد من إغلاقات فيروس كورونا.وبحسب... بريطانيا.. ارتفاع أسعار العقارات بأعلى وتيرة منذ 2016 عقارات

بينما سجلوا مبيعات صافية 3.4 مليار ريال في مارس مع نزول السوق 14.7 في المائة، ثم مشتريات صافية 1.6 مليار ريال في أبريل تزامنا مع ارتفاع السوق 9.3 في المائة خلال الشهر ذاته، ثم مشتريات صافية في مايو بقيمة 2.8 مليار ريال.

وسجلوا مشتريات صافية بنحو 4.9 مليار ريال في يونيو مع ارتفاع السوق بشكل طفيف 0.2 في المائة، ثم مشتريات بـ0.9 مليار ريال في يوليو مع صعود المؤشر 3.3 في المائة، و3.1 مليار ريال في أغسطس مع ارتفاع السوق 7 في المائة.

وتزامنت مشتريات الأجانب في يونيو مع تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات "فوتسي" في الـ22 من الشهر ذاته.

وخلال أول ثمانية أشهر من 2020 تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 4.8 في المائة، لينهي أغسطس عند 7983.8 نقطة، مقابل 8346.6 نقطة بنهاية عام 2019.

وخلال آخر 21 شهرا "اعتبارا من ديسمبر 2018"، سجل الأجانب صافي شراء في الأسهم السعودية خلال 20 شهرا منها، فيما باعوا في شهر واحد فقط "مارس الماضي".

وخلال تلك الفترة، سجل الأجانب مشتريات صافية قيمتها نحو 105.9 مليار ريال "28.2 مليار دولار"، بعد مشتريات إجمالية 336.4 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات 230.6 مليار ريال.

وفي الفترة ذاتها، ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية 126 في المائة "107.3 مليار ريال"، لتبلغ 192.3 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، تمثل 2.14 في المائة من قيمة السوق البالغة نحو 8.98 تريليون ريال، مقابل مليكتهم البالغة 85 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018.

وتزامن ذلك مع انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة "مورجان ستانلي، فوتسي، ستاندرد آند بورز".