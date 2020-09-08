مؤشر "تاسي" يغلق مرتفعا قرب 8100 نقطة.. وبورصة مصر تخسر 1.7%

أغلقت بورصات الخليج الرئيسية مرتفعة اليوم الثلاثاء، في حين هوت بورصة مصر نتيجة خسائر واسعة النطاق قادتها الأسهم العقارية.

وصعد مؤشر الأسهم السعودي الرئيسي 0.5%، فيما قفز سهم شركة جبل عمر للتطوير 6.9 %، وأضاف سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.6%.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.7%، بفضل صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9%، وبنك دبي الإسلامي 1.2%.

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وفي أبوظبي، أغلق المؤشر على ارتفاع 0.3%، فيما صعد سهم اتصالات 0.4%، زاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.2%.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الاثنين أن الحكومة الاتحادية حققت فائضا في الميزانية 9.75 مليار درهم (2.65 مليار دولار) في الربع الثاني من العام، ارتفاعا من 1.8 مليار درهم في الربع الأول.

ونقلت وام عن تقرير لوزارة المالية إن الإيرادات في الربع الثاني بلغت 34.744 مليار درهم والمصروفات 24.997 مليار درهم.

وفي قطر، أضاف المؤشر 0.4%، مدفوعا بارتفاع سهم مصرف الريان 1.2%، وشركة الكهرباء والماء القطرية 2.5 %.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري الرئيسي على هبوط 1.7%، ونزل سهم الشركة المصرية للاتصالات 8.6%، وفقد سهم مجموعة طلعت مصطفى 4.3%.

وقال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 38.36 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب، بارتفاع طفيف عن 38.315 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز.

سجلت الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبوطا منذ مارس/آذار من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.