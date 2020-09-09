جلسة دامية للأسواق الأميركية.. ما أسبابها؟

قال رامي أبو زيد مدير إدارة بحوث الأسواق في شركة ATFX Global Markets إن الخسائر التي تكبدتها الأسواق الأميركية هي أشبه بموجة لجني الأرباح في ظل اقتراب موعد الانتخابات الأميركية وتصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة.

وأغلقت سوق الأسهم الأميركية يوم أمس على انخفاض حاد لثالث جلسة على التوالي مع استمرار موجة مبيعات في أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.

ومن بين أكبر الخاسرين في جلسة اليوم، هبطت أسهم تسلا لصناعة السيارات الكهربائية 21%، وهو أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية، بعد استبعادها من مجموعة من الشركات يجري إضافتها إلى المؤشر ستاندرد اند بورز500.

موضوع يهمك قالت شركة أرابتك القابضة، اليوم الأربعاء، إنها ستعقد جمعية عمومية يوم 24 سبتمبر الجاري لمناقشة كافة الخيارات المتاحة... أرابتك تعقد عموميتها الشهر الجاري لمناقشة استمرار الشركة شركات





وكانت أسهم تسلا قفزت حوالي 400% عن مستواها في بداية العام حتى الإغلاق يوم الجمعة.



ومرة أخرى هبطت أسهم التكنولوجيا بأكثر من 3% في أسوأ أداء لثلاث جلسات متتالية منذ منتصف مارس آذار. ورغم هذا الهبوط فإن القطاع ما زال الأفضل أداء هذا العام.



وهبطت أسهم شركات الطاقة مع تراجع أسعار النفط عن مستوى 40 دولارا للبرميل.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 632.42 نقطة، أو 2.25%، إلى 27500.89 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 95.12 نقطة، أو 2.78% ليغلق عند 3331.84 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 465.44 نقطة، أو 4.11%، إلى 10847.69 نقطة وموسعا خسائره إلى أكثر من 10% من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في الثاني من سبتمبر.