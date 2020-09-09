البحرين تبيع صكوكاً وسندات بملياري دولار

أظهرت وثيقة أن البحرين باعت سندات بملياري دولار على شريحتين، واحدة لصكوك لأجل 7 سنوات والثانية سندات تقليدية لأجل 12 عاما، اليوم الأربعاء، في ثاني طرح لها بأسواق الدين العالمية هذا العام.

وباعت البحرين صكوكا بمليار دولار عند 3.95%، وبالقيمة ذاتها سندات لأجل 12 عاما عند 5.45%.

موضوع يهمك أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك اليوم الثلاثاء أن البحرين عينت بنوكا لترتيب إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار من عدة... وثيقة: البحرين تعين بنوكا لثاني إصدار سندات في 2020 اقتصاد

وتلقت طلبات اكتتاب على الشريحتين معا بأكثر من 7.6 مليار دولار، وفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين في يوليو الماضي، نقلا عن تقرير لوزارة المالية، أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الربع الأول.

وأضافت الوكالة "بيّن التقرير أن الأداء الاقتصادي شهد نمواً في مطلع العام قبل أن يتأثر في شهر مارس نتيجة للظروف الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب "رويترز" ، مؤثراً على الأداء الكلي للاقتصاد في الربع الأول ومسبباً تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 1.1% على أساس سنوي".

وفي سياق متصل، قال محافظ مصرف البحرين المركزي في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يتماشى الانكماش الاقتصادي مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

وكان مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي قد قال، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد اقتصاداتها انكماشا بـ 7.6% هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.