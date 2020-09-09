هبوط التومان الإيراني مجددا.. الدولار 25 ألفا و700 تومان

أفادت مواقع صرف العملة الإيرانية أن سعر التومان هبط مجددا في سوق بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الأربعاء في طهران، حيث تم تداوله بسعر يزيد عن 25 ألفا و700 تومان.

ولا يعني سعر صرف الدولار الجديد تسجيل رقم قياسي آخر، حيث هبط التومان في 20 يوليو/تموز، إلى 26 ألف تومان لبضع ساعات.

وفي أواخر تموز (يوليو) وأوائل آب (أغسطس)، وبعد تقلبات حادة في أسعار العملات، ضخ البنك المركزي الإيراني نحو مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي وعاد سعر الدولار إلى قناة 21 ألف تومان، لكنه استأنف اتجاهه التصاعدي.

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وكان التومان الإيراني حتى أواخر مارس/آذار الماضي، بحوالي 16 ألف تومان، لكنه في بداية يوليو/تموز الماضي ارتفع إلى سعر 18 ألف تومان.

ومنذ أواخر يوليو/تموز الماضي، ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ إلى حوالي 26 ألفا ثم في أغسطس عاد مجددا إلى عتبة 22 ألف تومان.

وبدأت العملة الإيرانية تفقد قيمتها مع حظر صادرات البلاد من النفط بسبب العقوبات الأميركية، حيث فقدت الحكومة مصدرها الرئيسي لدخل العملة الأجنبية منذ مايو 2019.

إلا أن الحكومة الإيرانية تتهم سماسرة العملة الصعبة بالتلاعب في السوق، إلى جانب التجار والمستوردين والمصدرين الذين تقول إنهم لم يعيدوا العملة التي حصلوا عليها بسعر حكومي مدعوم والتي تقدر بحوالي 25 مليار يورو، في عمليات فساد منظمة.

في السنوات السابقة، حاولت إيران بشكل مصطنع منع انخفاض قيمة التومان عن طريق ضخ العملة في السوق، ولكن في تلك السنوات، كان ميزان التجارة الخارجية للبلاد دائمًا في صالح إيران وكان لدى الحكومة عملة لضخها في السوق.

بالإضافة إلى ضخ العملات، أعلن مكتب المدعي العام في طهران في آب/ أغسطس الماضي، أنه تم اعتقال 19 شخصا بتهمة " التلاعب" بسوق الصرف الأجنبي.