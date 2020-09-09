مسح: المستثمرون سيزيدون انكشافهم على الأسواق الناشئة

أظهر مسح نشر اليوم الأربعاء، أن أغلبية المستثمرين يعتزمون زيادة انكشافهم على الأسواق الناشئة على مدار السنوات الخمس المقبلة، حتى مع تقلص التدفقات قصيرة الأجل للاستثمارات على تلك الاقتصادات بفعل المخاوف من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وخلص مسح أجرته فونتوبل أسيت مانجمنت وشمل نحو 300 من المستثمرين من المؤسسات ومديري الثروات إلى أنه على مدى 12 شهرا مقبلة، سيبقى نحو 95% من المستثمرين على نفس مستوى انكشافهم على الأسواق الناشئة أو يخفضون المخصصات أو يزيدون انكشافهم لكن بوتيرة أبطأ مما كان مخططا له.

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وقال تسعة تقريبا من كل عشرة مستثمرين، إن آثار فيروس كورونا وتداعياته مثار قلق رئيسي عند اتخاذ قرار بشأن زيادة الانكشاف على الأسواق الناشئة.

ورغم الضبابية التي تكتنف التوقعات على المدى القصير، فإن ثلثي من شملهم المسح يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الأسواق الناشئة على مدى خمسة أعوام، ويتوقع ستة تقريبا من كل عشرة انكشافا أكبر على أدوات الدخل الثابت.

وصعد مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة أكثر من 40%، مقارنة بأدنى مستوياته هذا العام، لكنه لا يزال يقل بأكثر من 6% عن أعلى مستوياته في 2020، وبنحو 25% عن ذروة 2007.