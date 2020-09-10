سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً.. وسهم "معادن" يقفز 5%

ارتفع المؤشر السعودي 0.7%، إذ قفز سهم شركة التعدين العربية السعودية 4.9%، وزاد سهم مصرف الراجحي 0.5%.

وكان وزير المالية السعودي قال أمس الأربعاء، إن من المرجح أن ينكمش اقتصاد المملكة هذا العام، لكن على نحو أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي.

بينما نزل مؤشر دبي 0.1%، حيث انخفضت أسهم بنك دبي الإسلامي وإعمار العقارية 0.7%.

موضوع يهمك قال وزير المالية السعودي، الأربعاء، إن من المرجح أن تشهد المملكة انكماشا اقتصاديا هذا العام، لكن أقل حدة من توقعات صندوق... وزير المالية السعودي: من المرجح أن نشهد نمواً جيداً للغاية صوب 2021 اقتصاد

وكان مسح أظهر يوم الأربعاء نموا طفيفا للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارة في أغسطس آب للشهر الثاني على التوالي، لكن بوتيرة أبطأ من يوليو تموز حيث أفضى الطلب الضعيف إلى تقليص الوظائف لشهر سادس، وفق ما ورد في "رويترز".

ويعتمد مركز التجارة والسياحة لمنطقة الشرق الأوسط على الزائرين الأجانب والمتسوقين في جانب كبير من إيراداته وقد تأثر سلبا بشدة من إجراءات احتواء الفيروس.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.2%، مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.4%.



بورصة مصر تغلق على ارتفاع قوي

وارتفعت البورصة المصرية بقوة اليوم الخميس، عقب تراجع لجلستين في ظل مكاسب لمعظم أسهم المؤشر الرئيسي، في حين أغلقت معظم أسواق الخليج الرئيسية على صعود أيضا.

وأغلق المؤشر المصري القيادي مرتفعا 1.3% مع تقدم 24 من أسهمه الثلاثين، ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل، وصعد 0.8%.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام عند 3.4% في أغسطس آب، من 4.2% في يوليو تموز، حسب ما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

إلى ذلك، صعد المؤشر القطري 0.5%، تقوده زيادة 1.2% في سهم مصرف الريان، و0.6% في مصرف قطر الإسلامي.