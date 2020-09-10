هيرميس وبلتون وسي.آي كابيتال تستحوذ على 10% من بورصة مصر السلعية

كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز، اليوم الخميس، أن المجموعة المالية هيرميس وبلتون المالية القابضة وبنك الاستثمار سي.آي كابيتال قامت بالاستحواذ على نحو 10% من رأسمال البورصة السلعية المدفوع والمقدر بنحو 91 مليون جنيه.

وكانت وزارة التموين وبورصة مصر أعلنتا، أمس الأربعاء، عن تأسيس البورصة السلعية على أن يتم طرح عدد من السلع بها كمرحلة أولى في النصف الأول من 2021.

موضوع يهمك أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور علي المصيلحي، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع وذلك في إطار خطة... مصر تطلق بورصة السلع بالنصف الأول من 2021.. وهذه أهدافها أسواق المال

وسيُتداول في البورصة السلعية المصرية بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.

وكشفت الوثيقة أن هيرميس تستحوذ على 3.3% من أسهم البورصة السلعية، فيما تستحوذ بلتون وبنك الاستثمار سي.آي كابيتال على نسبة مماثلة لكل منهما.

وتحوز بورصة مصر نحو 34% من أسهم البورصة السلعية، والهيئة العامة للسلع التموينية نحو 11%، فيما يملك جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 11% أيضا.

وفي هذا السياق، قال رئيس البورصة السلعية إبراهيم عشماوي، في بيان صحافي أمس الأربعاء: "من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى في الربع الأول/الثاني من العام المقبل".

ويحوز البنك الزراعي المصري نحو 9.8% من أسهم بورصة السلع والبنك الأهلي المصري 6.6%، وبنك مصر نفس النسبة وشركة مصر للمقاصة 5.5%، وشركة مصر القابضة للتأمين 5.5%.