أسهم التكنولوجيا ترفع السوق الأميركية بعد خسائر 3 أيام

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع، الأربعاء، بعد خسائر على مدار ثلاث جلسات، حيث عاود المستثمرون الشراء بقوة للاستفادة من انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا.

وانتعشت أسهم تسلا بعد أن تكبدت أكبر خسارة بالنسبة المئوية ليوم واحد في الجلسة السابقة، في حين صعدت أسهم كل من أبل ومايكروسوفت وأمازون.كوم - أكبر ثلاث شركات أميركية مدرجة من حيث القيمة السوقية - 3%، على الأقل.

وشملت المكاسب أسهما أخرى لشركات مستفيدة من لزوم المنازل مثل فيسبوك وألفابت مالكة جوجل، وذلك بعد يوم من إغلاق ناسداك عند مستوى يقل 10%، عن الإقفال القياسي المرتفع المسجل في الثاني من سبتمبر/أيلول، مما يشير إلى تصحيح في السوق.

وقال جاك ألبين، مدير الاستثمار لدى كريست كابيتال مانجمنت في شيكاغو، "إنه بلا ريب انتعاش هائل ومفاجئ.

"من ناحية يبدو أنه مضاربة لكن من ناحية أخرى فإن معظمه في الأسهم الآمنة نسبيا لأننا نعلم أن هذه الشركات ستتجاوز كل ما سيرمينا به كوفيد أيا كان."

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 439.78 نقطة بما يعادل 1.6%، ليصل إلى 27940.67 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 67.22 نقطة أو 2.02%، مسجلا 3399.06 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 293.87 نقطة أو 2.71%، إلى 11141.56 نقطة.