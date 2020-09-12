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مكاسب التكنولوجيا تتراجع مع خسائر وول ستريت

المصدر: رويترز
بورصة نيويورك
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تراجع المؤشر ناسداك وأغلق ستاندرد آند بورز 500 على تغير طفيف الجمعة، إذ تلاشت مكاسب مبكرة لأسهم التكنولوجيا وعوامل إيجابية أخرى، مما كبد مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة خسائر أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 131.06 نقطة، بما يعادل 0.48% إلى 27665.64 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 1.78 نقطة، أو 0.05% إلى 3340.97 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 66.05 نقطة، أو 0.6% إلى 10853.55 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، هبط داو 1.66% وانخفض ستاندرد آند بورز 2.51% ونزل ناسداك 4.06%.

كلمات دالّة

#الأميركية, #الأسهم, #وول ستريت

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