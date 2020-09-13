إدراج شركة بورصة الكويت غداً.. وهذه توقعات اليوم الأول

تستقبل غدا بورصة الكويت إدراج وتداول أسهم شركة بورصة الكويت إدراج ضمن قطاع الخدمات المالية في السوق وذلك لحصة 50%.

وكانت شركة البورصة قد تأسست عام 2014، وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية، وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت اعتبارا من الخامس والعشرين من أبريل عام 2016.

يشار إلى أن رأسمال شركة بورصة الكويت يبلغ نحو 20.8 مليون دينار.

وقال المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد الشهري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن سهم شركة بورصة الكويت بدأ يتداول اليوم في السوق الموازية وهذا هو أول سهم يتداول اختياريا فيها قبل الإدراج في السوق الأولي.

وأضاف "شمال الزور لم تدرج في السوق الموازي، وهذا القرار يرجع لقرار مجلس إدارة الشركة".

وقال إن سهم بورصة الكويت كان يتداول في السوق الموازية عند الإدراج قبل شهر عند نصف دينار ووصل إلى 900 فلس قبل أن تقرر الشركة وقف التداول في السوق الموازية تمهيدا للإدراج في السوق الرئيسية".

وتوقع الشهري أن يتداول سهم شركة بورصة الكويت عند 900 فلس مع بدء إدراجه غدا في بورصة الكويت .

وتُعد الشركة البورصة الرسمية لدولة الكويت بعد أن حصلت على ترخيص بذلك من هيئة أسواق المال في تاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وفي ديسمبر 2019، اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين.

وبناءً على موافقة الهيئة، سوف يتم تداول أسهم الشركة في البورصة (السوق الأول) ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2020.

وبذلك تكون بورصة الكويت هي أول بورصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها بمنطقة الخليج أو ما يعرف عالمياً بمصطلح (Self - listed Exchange).

وكانت هيئة أسواق المال أصدرت في مطلع سبتمبر الجاري، قراراً بالموافقة على طلب إدراج شركة بورصة الكويت بالسوق الأول، وذلك بعد استيفاء طلب الإدراج المقدم من شركة الاستثمارات الوطنية - بصفتها مستشار الإدراج - لجميع المتطلبات اللازمة للبت في الطلب.