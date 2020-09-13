الجزيرة ريت: سنلجأ للقضاء بعد تعثر مستأجر عن سداد الدفعات

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية بصفتها مدير صندوق الجزيرة ريت، عن تعثر مستأجر مجمع مستودعات رقم 3 من بلوك 10 "شركة تخزين للخدمات المساندة" عن سداد عدد من الدفعات الإيجارية المستحقة عليه.

وبحسب بيان للشركة ينص العقد المبرم مع المستأجر على أنه في حال نزاع يتم حله بالطرق الودية، وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.

وقالت "حيث إن جميع الجهود الودية فشلت في حث المتسأجر على سداد الدفعات المستحقة عليه. نفيدكم بأن مدير الصندوق سيقوم بجميع الإجراءات النظامية والتعاقدية التي تكفل حفظ حقوق حملة وحدات الصندوق، وذلك من خلال موافقة مجلس إدارة الصندوق على اللجوء للجهات القضائية من خلال رفع دعوى قضائية ومطالبة المستأجر بسداد جميع الدفعات غير المسددة، بالإضافة إلى تكاليف المحاماة".