سهم أسماك يرتفع بأكثر من 235% منذ مارس الماضي

ارتفع سهم شركة الأسماك السعودية بأكثر من 235%، منذ شهر مارس الماضي، حيث بلغ أدنى سعر مسجل عند 14.92 ريال وذلك في 23 مارس الماضي.

الصعود الأخير بدأ يوم 16 أغسطس من سعر 24.56 ريال ووصل إلى 50.50 يوم الخميس الماضي وبنسبة 118%.

فيما يتعلق بأحجام التداول على شركة أسماك السعودية، فقد سجل السهم سادس إغلاق إيجابي على التوالي يوم الخميس، ليرتفع السهم بذلك 46% من الخميس قبل الماضي أي خلال 6 جلسات فقط.

آخر إعلان من الشركة كان بتاريخ 24 أغسطس، حيث أعلنت عن نتائجها للربع الثاني من العام الحالي، بخسارة 13 مليون ريال مقارنة مع خسائر بقيمة 10 ملايين عن الفترة المقابلة، ولكن مبيعاتها الربعية سجلت قفزة بـ 128%.