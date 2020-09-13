سوق السعودية عند أعلى مستوى في 7 أشهر ونصف.. وقفزة بقيم التداولات

قال خبير أسواق مالية عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية"، إن هناك فقاعة على قطاع الشركات الخاسرة بسوق الأسهم السعودية، ولكن هذا لا يعني أن يؤدي ذلك إلى عملية تصحيح قوية في السوق.

ولفت إلى أن هنالك قلقا في صفوف المستثمرين من الارتفاعات القوية وقيم التداولات المرتفعة، حيث ارتفعت قيم التداولات من نحو 7 مليارات ريال في 15 أغسطس إلى 13 مليار ريال في شهر واحد، ومن نحو 3.5 مليار ريال في يناير.

موضوع يهمك سجل نشاط السوق العقارية المحلية في السعودية، ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع الماضي، وصلت نسبته إلى 28.1 في المئة، مستفيدا... صفقتان تجاريتان ترفعان نشاط سوق العقارات الأسبوعي بالسعودية 28% عقارات

ويرجع ذلك إلى وجود سيولة حائرة في الاقتصاد، تبحث عن ملاذ آمن لها وعن استثمار في ظل الفائدة المنخفضة والظروف الاقتصادية الصعبة، لاسيما من قبل مستثمري القطاع العقاري خصوصا بعد رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من شهر يوليو.

وأغلق مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.8 % عند 8204 نقاط، مسجلا أعلى إغلاق في 7 أشهر ونصف، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.1 مليار ريال.



ويشهد مؤشر السوق ارتفاعا متدرجا منذ منتصف مايو الماضي، مسجلا خلال هذه الفترة مكاسب بلغت نحو 1600 نقطة وبنسبة 24.2 %.

وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 1 % عند 67.10 ريال ، مسجلا أعلى إغلاق في أكثر من عام.





وارتفعت أسهم "باتك" و"لازوردي" و"بروج للتأمين" و"عطاء" و"الأسماك" و"تبوك الزراعية" و"جاكو" و"الجوف الزراعية" و"تهامة للإعلان" و"المتطورة"، بالنسبة القصوى.



بينما أغلق سهم "المواساة" عند 128.40 ريال ( +4%) مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.