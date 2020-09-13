تحديد النطاق السعري للاكتتاب في "بن داود" بين 84 و96 ريالا للسهم

حددت شركة بن داود القابضة السعودية النطاق السعري لطرحها المرتقب بين 84 و96 ريالاً للسهم، وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة.

وبحسب بيان للشركة فإن الطرح يشمل 22,86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

وتوقعت بن داود أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين نحو 1.9 مليار ريال أي نحو 512 مليون دولار، و2.2 مليار ريال بما يعادل 585 مليون دولار.

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ومن المتوقع بعد اكتمال الإدراج مباشرة، أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 20% من إجمالي أسهم الشركة المطروحة.

وقالت إن الطرح سيشمل 22,860 مليون سهم معروض للبيع على المؤسسات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر بناءً على النطاق السعري ("المؤسسات المكتتبة") وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.

وبعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر وتحديد سعر الاكتتاب النهائي، ستطرح الأسهم على المستثمرين الأفراد في السعودية ("المكتتبون الأفراد").

وبدايةً، سيتمّ تخصيص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، وقد تنخفض إلى 20,574 مليون سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في المملكة.

وسيتمّ تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.

وقالت الشركة إن فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة تبدأ يوم 13 سبتمبر 2020 وتنتهي يوم 22 سبتمبر 2020.

وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد بناءً على سعر الاكتتاب النهائي يوم 27 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم 29 سبتمبر.

كما سيتم إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص المؤقت لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة 22 سبتمبر 2020. وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة يوم 1 أكتوبر 2020.

كانت بن داود قد عينت كلا من شركة "غولدمان ساكس العربية السعودية" و"جي بي مورغان العربية السعودية" كمنسقي للطرح ومستشارين ماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدي التغطية ("المستشارون الماليون المشتركون"، مجتمعين).

كما تم تعيين "جي آي بي كابيتال" كمدير سجل اكتتاب المؤسسات الرئيسي، ومنسق الطرح، ومتعهد التغطية؛ وشركة "الأهلي المالية" كمدير الاكتتاب، ومنسق الطرح، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية الرئيسي.