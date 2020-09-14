أسهم اليابان تغلق مرتفعة قبيل نتائج انتخابات الحزب الحاكم

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، اليوم الاثنين، بينما كان المستثمرون يرقبون نتائج انتخابات الحزب الحاكم لاختيار خلف لرئيس الوزراء، شينزو آبي، في حين قفز سهم مجموعة سوفت بنك بفعل صفقة قيمتها 40 مليار دولار من إنفيديا.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.74% ليغلق على 23479.48 نقطة، وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.93%، مسجلاً 1651.91 نقطة، ليبلغ أعلى مستوى منذ 21 فبراير شباط.

وقال هيديوكي إشيجورو، كبير الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية، "السوق قوية اليوم. يوجد توقع لأسعار أعلى،" مضيفاً أن شهية المستثمرين للشراء طغت على ضغوط البيع.

وقفز سهم سوفت بنك 8.96% في أقوى مكاسبه اليومية منذ 25 مارس آذار، بعد أن قالت الشركة إنها اتفقت على بيع آرم لتصميم الرقائق إلى إنفيديا بمقابل يصل إلى 40 مليار دولار وفي صفقة ستعيد رسم خريطة قطاع أشباه الموصلات.