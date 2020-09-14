تداول 9.4 مليون دينار على سهم بورصة الكويت

أغلق سهم بورصة الكويت فوق الدينار في أول أيام تداولاته، بوصفه الوافد الجديد إلى السوق والذي جرى إدراجه للمرة الأولى للتداول اليوم الاثنين.

وشهد السهم تداولات بنحو 9.4 مليون دينار.

واستقبلت بورصة الكويت إدراج وتداول أسهم شركة بورصة الكويت ضمن قطاع الخدمات المالية في السوق وذلك لحصة 50% من الشركة.

وكانت شركة البورصة قد تأسست عام 2014، وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية، وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت اعتبارا من الخامس والعشرين من أبريل عام 2016.

موضوع يهمك قال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان الاثنين إن معدل التضخم السنوي بالبلاد تسارع بنسبة 23.05% في أغسطس آب إلى 166.83% من... قفزة كبرى بمعدل التضخم في السودان اقتصاد

يشار إلى أن رأسمال شركة بورصة الكويت يبلغ نحو 20.8 مليون دينار.

ويعد هذا السهم أول سهم يتداول اختياريا فيها قبل الإدراج في السوق الأولي.

وكان سهم بورصة الكويت يتداول في السوق الموازية عند الإدراج قبل شهر عند نصف دينار ووصل إلى 900 فلس قبل أن تقرر الشركة وقف التداول في السوق الموازية تمهيدا للإدراج في السوق الرئيسية.

وتُعد الشركة البورصة الرسمية لدولة الكويت بعد أن حصلت على ترخيص بذلك من هيئة أسواق المال في تاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وفي ديسمبر 2019، اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين.

وبذلك تكون بورصة الكويت هي أول بورصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها بمنطقة الخليج أو ما يعرف عالمياً بمصطلح (Self - listed Exchange).

وكانت هيئة أسواق المال أصدرت في مطلع سبتمبر الجاري، قراراً بالموافقة على طلب إدراج شركة بورصة الكويت بالسوق الأول، وذلك بعد استيفاء طلب الإدراج المقدم من شركة الاستثمارات الوطنية - بصفتها مستشار الإدراج - لجميع المتطلبات اللازمة للبت في الطلب.