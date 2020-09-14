الأسهم السعودية ترحب بتخفيف قيود السفر.. تداولات تفوق 18 مليار ريال

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية صعوده إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ فبراير الماضي، مع تداولات يومية كبيرة مدفوعة بالتفاؤل في أداء الاقتصاد مع تخفيف القيود على السفر الدولي في المملكة.

وأنهى المؤشر جلسة الاثنين مرتفعاً 0.64% إلى 8256 نقطة بتداولات قياسية مرتفعة زادت على 18.57 مليار ريال.

وصعد سهم عملاق النفط أرامكو 0.28% إلى 36.05 ريال بتداولات يومية على السهم فاقت 419.8 مليون ريال.

وتصدرت شركتي الأسماك وسيرا قائمة الشركات الأكبر قيمة في التداولات اليومية.

ورحبت الأسهم السعودية المرتبطة بالسفر والسياحة بقوة بالإجراءات الجديدة التي تسمح بسفر المقيمين ودخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة، ضمن إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

موضوع يهمك قال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان الاثنين إن معدل التضخم السنوي بالبلاد تسارع بنسبة 23.05% في أغسطس آب إلى 166.83% من... قفزة كبرى بمعدل التضخم في السودان اقتصاد

وسجل سهم سيرا القابضة المرتبطة بالسفر أداءً قوياً، بعد قرار السماح للمقيمين والسياح للقدوم للسعودية وقد بلغ أدنى سعر مسجل خلال العام الحالي في 16 مارس عند سعر 12.48 ريال. في المقابل استطاع السهم تسجيل مكاسب بنسبة 51% من أدنى سعر سجله في مارس الماضي.

وفي جلسة اليوم قفز سهم سيرا أكثر من 3% إلى 19.52 ريال بتداولات قياسية بلغت أكثر من 786.13 مليون ريال.

وسمحت السعودية بدخول الخليجيين وحملة التأشيرات من الدول الأخرى إلى المملكة بدءا من الثلاثاء المقبل.

وارتفعت أسهم 92 شركة في مقابل تراجع 101 شركة أخرى.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 780 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 655 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، والباحة، ولازوردي، وشمس، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، والصناعة الكهربائية، والدرع العربي، وبروج للتأمين، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 6.96%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والإنماء، وسيرا، وتهامة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 127.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11848.62 نقطة، وبتداولات بلغت 57 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 1526 صفقة.