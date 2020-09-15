أسهم من ذهب تتفوق على أداء المعدن النفيس.. ارتفعت 100% 

رغم أن جائحة كورونا أدت إلى تعطل إنتاج الذهب، إلا أن أسهم الشركات المنتجة للمعدن النفيس، ارتفعت على نحو كبير خلال العام الجاري.

ووفقا لبيانات شركة AksjeBloggen، فإن القيمة السوقية لأكبر 5 شركات في العالم لإنتاج الذهب ارتفعت إلى 157.7 مليار دولار في سبتمبر، لتقفز بنسبة 73% منذ بداية العام.

موضوع يهمك تراجع الذهب من أعلى مستوى في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء، مع صعود الدولار، لكن الآمال في سياسة نقدية ميسرة من مجلس... الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين أسواق المال

وواقعيا، أدى إغلاق الاقتصاد بسبب فيروس كورونا إلى تراجع الطلب على الذهب إلى أقل مستوى منذ 2009، إلا أن سعر المعدن الأصفر ارتفع إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل، إذ إن المخاوف من تأثيرات الوباء وتأثيراته على الاقتصاد، أدت إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في الذهب.

والزيادة في القيمة السوقية التي حققتها أسهم تلك الشركات، كانت أكبر من الزيادة في أسعار الذهب نفسه. فمنذ بداية العام إلى الآن شهدت أسعار الذهب ارتفاعا لم يتجاوز 30%، وكانت نسبة الزيادة منذ بداية العام إلى أعلى مستوى له خلال هذا العام عندما وصلت الأسعار إلى 2069.4 دولار للأونصة هي 35.9%، مقابل سعره البالغ 1523.1 في بداية 2020، وفقا لحسابات العربية.نت.

وتعد شركة نيومونت أكبر شركة منتجة للذهب، إذ انتجت نحو 6.3 مليون أونصة في عام 2019، وفقا لبيانات ستاتيستا.

وارتفعت أسهم الشركة، التي لديها مناجم في أميركا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا، وإفريقيا، من 29.39 دولار في ديسمبر 2019، إلى 35.86 دولار في مارس 2020، ثم إلى 45 دولارا في يونيو، ثم إلى 52.81 دولار في سبتمبر الجاري، ليشهد السهم بذلك ارتفاعا بنسبة 79.7%.

وثاني أكبر الشركات انتاجا للذهب، هي باريك جولد، بـ 5.47 مليون أونصة للذهب العام الماضي. وارتفعت أسهم الشركة من 30.97 دولار للسهم في ديسمبر 2019 إلى 51.92 في سبتمبر الجاري، بنسبة 67.6%.

وبإنتاج 3.28 مليون أونصة في 2019، تحتل شركة أنجلوجولد أشانتي المرتبة الثالثة بين أكبر المنتجين. وارتفعت أسهمها من 9.46 دولار في ديسمبر إلى 11.66 دولار الشهر الجاري، بنسبة ارتفاع 23.3%.

وأنتجت شركة بوليوس 2.84 مليون أونصة ذهب العام الماضي، وجاءت في المرتبة الرابعة بين كبار المنتجين. وصعد سهمها 15.26 دولار في ديسمبر 2019 إلى 30.65 دولار الشهر الجاري، بنسبة ارتفاع تجاوزت 100%.

وجاءت كينروس جولد في المرتبة الخامسة بعد إنتاجها 2.51 أونصة العام الماضي. وارتفع سهمها من 5.94 للأونصة في نهاية ديسمبر 2019 إلى 10.74 دولار للأونصة في 2020، محققة ارتفاعا نسبته 80.8%.