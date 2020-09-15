الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين

تراجع الذهب من أعلى مستوى في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء، مع صعود الدولار، لكن الآمال في سياسة نقدية ميسرة من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي حدّت من خسائر المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا.

وفي الساعة 1435 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% إلى 1950.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد في وقت سابق إلى ذروته منذ الثاني من سبتمبر أيلول عند 1971.71 دولار. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1959.20 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، "انتعش الدولار من مستوياته المتدنية ونلحظ بعض البيع في الذهب، لكنه مؤقت. فصدور تصريحات تيسيرية من اجتماع مجلس الاحتياطي ومزيد من التوضيح لأهدافهم الجديدة للتضخم قد يدفع الذهب للارتفاع إلى أكثر من ألفي دولار".

وصعد مؤشر الدولار 0.1% مما يزيد من تكلفة الذهب على مشتريه من حملة العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون بيان اجتماع مجلس الاحتياطي الذي تُختتم أعماله غدا الأربعاء.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 0.3% إلى 956.83 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروته منذ 11 أغسطس آب عند 973.70 دولار.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك ساكسو إن أداء البلاتين قد يتفوق على الذهب بنحو 10% إذا تحققت توقعات مجلس استثمارات البلاتين العالمي لعجز في المعروض واخترقت نسبة سعر الذهب إلى البلاتين نطاق 2.02-2.20.

واستقرت الفضة عند 27.15 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.5% مسجلا 2349.03 دولار.