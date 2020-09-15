"الخبير ريت" يستحوذ على برج مكتبي في الرياض

أعلنت شركة "الخبير المالية" بصفتها مدير صندوق الخبير ريت عن إتمام عملية الاستحواذ على برج اليجانس وهو برج مكتبي ويقع في حي المروج، شارع الملك فهد، مدينة الرياض.

ويهدف مدير الصندوق من عملية الاستحواذ المشار إليها أعلاه إلى توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجاباً على نتائج وأداء الصندوق.

وأمس أعلنت شركة "الخبير المالية" إتمام عملية الاستحواذ على الأصول العقارية الخاصة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

وشملت الأصول كليات الفارابي، بما فيها كليات تعليمية تقع في حي أشبيليا، الرياض، والمبنى التدريبي لكليات الفارابي (قيد الإنشاء) ويقع في حي أشبيليا، الرياض.