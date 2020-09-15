السعودية تعتمد ضوابط إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، وتعديل مصطلح "الجمهور" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

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وقالت الهيئة، في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" إن قرارها باعتماد هذه التعليمات يأتي انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية في تعميق السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وبناءً على نظام السوق المالية.

وأوضحت الهيئة أن التعليمات تهدف إلى بيان المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة ومدرجة في السوق، أو مقابل أسهم مصدرة في المملكة واتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق.

وتشمل التعليمات تحديد المتطلبات اللازمة لحصول المصدر على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، وتحديد التزامات المصدر، والتزامات بنك الإيداع في هذا الشأن.

وأشارت هيئة السوق المالية السعودية إلى أن العمل بهذه التعليمات سيكون ابتداءً من تاريخ نشرها، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.