مؤشر الأسهم السعودية يغلق فوق 8300 نقطة بتداول 14.7 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 0.8% ليكسب 65.67 نقطة ويقفل عند مستوى 8321.74 نقطة، للمرة الأولى منذ 8 أشهر وبتداولات قياسية بلغت قيمتها أكثر من 14.7 مليار ريال.

وارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.28% إلى 36.15 ريال بقيمة تداولات يومية بلغت 527.4 مليون ريال.

موضوع يهمك ارتفعت أسهم فيات كرايسلر بقوة اليوم الثلاثاء بعد أن عدلت شركة صناعة السيارات وشريكتها بي.إس.إيه الفرنسية شروط اتفاق... ارتفاع سهم فيات كرايسلر بعد تعديل اتفاق اندماج أسواق المال

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

واعتبر رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد أن التوجه لطرح STC Solutions سيكون له أبعاد مهمة من بينها "تحقيق القيمة للشركة الأم STC ومنح إطار أشمل وأكثر استقلالا وقدرة على خدمة قطاعات مختلفة بالنسبة للشركة المطروحة".

وأضاف الحامد في مقابلة مع "العربية" أن الطرح سوف يساعد على وضع إطار محدد لـ STC Solutions سيمكنها من التركيز على خدمة القطاعات بشكل أكثر شمولاً.

وكانت أسهم شركات الكيميائية، والوطنية، وعناية، ونماء للكيماويات، والدوائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأسماك، والجوف، والشرقية للتنمية، والخزف السعودي، وجاكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.00%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان والإنماء والجزيرة وكيان السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والأسماك، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 696.16 نقطة ليقفل عند مستوى 12544.78 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 760 ألف سهم تقاسمتها 1462 صفقة.