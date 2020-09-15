لقاح كورونا الروسي يقفز بسهم الكيميائية السعودية

أغلقت الأسهم السعودية مرتفعة، الثلاثاء، متفوقة على نظيراتها في الخليج بفضل أسهم القطاع المصرفي، بينما تلقى مؤشر دبي الدعم من الأسهم العقارية.

زاد المؤشر السعودي الرئيسي 0.8% حيث ارتفع سهم مصرف الراجحي 1% وصعد سهم الاتصالات السعودية 2.8%.

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وقفز سهم الشركة الكيميائية السعودية 10% لتصبح أكبر رابح في البورصة بعد أن أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق ألاستثمار المباشر الروسي لتوريد لقاح فيروس كورونا للمملكة.

وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 0.5% عند الإغلاق بفضل صعود إعمار العقارية القيادي 0.7% وزيادة سهم إعمار مولز 3.5%.

وصعد سهم شركة الاتصالات المتكاملة (دو) 1.7% بعدما وافقت ثاني أكبر شركة اتصالات في الإمارات على بيع حصة غير مباشرة تبلغ 26% في خزنة داتا سنتر مقابل 800 مليون درهم (217.82 مليون دولار) لتحقق ربحا صافيا 521 مليون درهم.

وفي أبوظبي نزل المؤشر 0.1% مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.7%.

وتراجع سهم أدنوك للتوزيع 0.9 بالمئة بعدما قفز 5.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

استكملت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) طرحا خاصا للمؤسسات الاستثمارية شمل 1.25 مليار من أسهم وحدتها أدنوك للتوزيع.

وفي مصر، نزل المؤشر القيادي 0.1% بعد تراجع سهم شركة طلعت مصطفى 3%.