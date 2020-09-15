ستوكس 600 يبلغ ذروة 3 أسابيع بدعم التجزئة والتعدين

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء، حيث عززت بيانات قوية للإنتاج الصناعي الصيني أسهم شركات التعدين والمنتجات الفاخرة، في حين صعد سهم إتش أند إم السويدية بقوة بعد إعلانها انتعاش الأرباح.

موضوع يهمك أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 0.8% ليكسب 65.67 نقطة ويقفل عند مستوى 8321.74 نقطة، للمرة الأولى منذ 8... مؤشر الأسهم السعودية يغلق فوق 8300 نقطة بتداول 14.7 مليار ريال أسواق المال

وقفز سهم ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة 10.8% في أكبر مكاسبه اليومية خلال نحو ستة أشهر بعد أن فاقت النتائج الفصلية التكهنات في تعاف أسرع مما كان متوقعا من تباطؤ نتج عن أزمة فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر قطاع التجزئة 2.3% متصدرا مكاسب القطاعات في أوروبا.

وصعدت أسهم شركات التعدين 1.7% بعد بيانات أظهرت تسارع الإنتاج الصناعي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، بأكبر قدر خلال 8 أشهر في أغسطس آب، في حين نمت مبيعات التجزئة للمرة الأولى هذا العام.

وصعدت أسهم شركات المنتجات الفاخرة المعتمدة على السوق الصينية مثل إل.في.إتش.إم وكيرينج وهيرميس، مما عزز ستوكس 600.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية إن ثقة المستثمرين في ألمانيا ارتفعت على غير المتوقع في سبتمبر أيلول.

وقال فلوريان هنسه، الاقتصادي في برنبرج، إن "البيانات الصلبة - مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والصادرات - تنبئ بأن النشاط ينتعش بدرجة كبيرة كما نتوقع".