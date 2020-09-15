مورغان ستانلي يقلص توقعاته لعوائد سندات الخزانة الأميركية

قال مورغان ستانلي في تقرير بحثي صدر مؤخرا، إن العوائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ستُنهي 2020 عند مستوى يقل قليلا عن 1%.

وأشار التقرير إلى أن خطوات تيسيرية من مجلس الاحتياطي الاتحادي وعوامل أخرى دفعت البنك لخفض توقعاته للعوائد.

وقال بنك الاستثمار، إنه يتوقع عائدا عند 0.95% للسندات لأجل عشر سنوات في نهاية العام، انخفاضا من توقعات سابقة عند 1.15%.

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وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة قد تصدر سندات لأجل 100 عام إذا نجح مسعى لإصدار سندات لأجل 50 عاماً.

وفي مقابلة بثت على الإنترنت، قال منوتشين: "إذا وجد طلب مناسب فسنصدر سندات لأجل 50 عاما".

وأضاف أنه إذا نجحت تلك السندات فإن الولايات المتحدة "ستدرس" سندات لأجل 100 عام.

وأضاف أن أسعار الفائدة السلبية سيئة للبنوك.