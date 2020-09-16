الدولار الضعيف يدعم استقرار الذهب قبيل اجتماع الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفضل تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن تفاصيل خطط البنك لموازنة أسعار الفائدة مقابل هدفه للتضخم.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1959.38 دولار للأونصة في التعاملات الصباحية. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية 0.1% إلى 1968.20 دولار.

وظل الدولار ضعيفا مقابل منافسيه مما قدم دعما للذهب. وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر للتجارة في سنغافورة "الناس يعزفون عن التعامل بسبب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم... هم ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن أي الأدوات النقدية التي من المتوقع أن يستخدمها المجلس لدعم هدفه للتضخم فوق 2%".

موضوع يهمك أعطى الأداء الضعيف لليرة التركية دفعاً جديداً، نحو شراء الذهب.حيث عمدت الكثير من الأسر التركية إلى شراء الذهب والخزائن... 5000 طن من الذهب "مخزنة" في منازل الأتراك.. والليرة تئن أسواق المال

ومن المقرر إعلان قرار المجلس بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، ويليه بنصف ساعة مؤتمر صحافي لرئيسه جيروم باول.

وتبنى البنك المركزي الأميركي الشهر الماضي نهجا أكثر تيسيرا حيال التضخم وتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

ويفرض انخفاض أسعار الفائدة الأميركية ضغطا على الدولار وعوائد السندات مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا والذي يستخدم أيضا كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 27.26 دولار للأونصة، بينما نزل البلاتين 0.6% إلى 971.96 دولار وتراجع البلاديوم 1.5% إلى 2373.76 دولار.