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تعليق تداول سهم "الوطنية للتسويق" لجلسة واحدة

المصدر: دبي - العربية.نت
تداول
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أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الأربعاء 28/01/1442هـ الموافق 16/09/2020م، لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية للربع الأول والثاني لعام 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وقالت إنه سيستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداء من يوم الخميس تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 15 أكتوبر المقبل.

وفي حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 18 أكتوبر وحتى إعلانها عن القوائم المالية.

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