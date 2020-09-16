صعود قوي لسهمي الكيميائية والاتصالات السعودية

أغلقت معظم أسواق الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، على ارتفاع، وسجلت البحرين أفضل أداء في المنطقة، في حين ضغطت أسهم البنوك على المؤشر السعودي.

موضوع يهمك أعلنت شركة دور للضيافة، اليوم الأربعاء، عن استكمال التواقيع على اتفاقية الشراكة النهائية بين كل من شركة دور للضيافة... دور للضيافة تشارك هيئة الأوقاف لإنشاء فندق بـ 250 مليون ريال شركات

ونزل المؤشر القياسي السعودي 0.1% منهيا مكاسب استمرت أربع جلسات، متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 0.4% وتراجع سهم بنك الرياض 1.3%.

وربح سهم شركة الاتصالات السعودية‎، أكبر شركة اتصالات بالمملكة 1% بعدما طلبت من البنوك التقدم بعروض للاضطلاع بأدوار في طرح عام أولي محتمل لذراعها التي تطور المنتجات والخدمات، حسب ما أوردت رويترز نقلا عن مصادر.

وقفز سهم الشركة الكيميائية السعودية 9.9% مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، بعدما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي لتوريد لقاح لفيروس كورونا إلى المملكة.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.4% بدعم من تقدم سهم إعمار العقارية القيادي 2.1% وقفزة 3.4% لسهم إعمار مولز.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.1% متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات 0.4%، وهبوط سهم بنك أبوظبي التجاري 0.7%.

وفي البحرين، التي وقعت هي والإمارات، أمس الثلاثاء، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، تقدم المؤشر 1.2% ليفوق أداؤه جميع مؤشرات المنطقة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري على ارتفاع 0.6% بعد أن صعد سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البلاد 1%.