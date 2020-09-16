أسهم التجزئة تدعم البورصات الأوروبية

ارتفعت أسهم التجزئة بعد نتائج قوية من إنديتكس مالكة زارا اليوم الأربعاء، لكن الجلسة اتسمت بالتقلب على مستوى السوق الأوروبية عموما، إذ عصف ارتفاع الجنيه الإسترليني بالمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بشركات التصدير.

ينتظر المستثمرون بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المنتظر أن يختتم أحدث اجتماعاته بتوقعات اقتصادية متفائلة بعض الشيء لكن مع تجديد التعهد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة ما دام الاقتصاد الأميركي في طور التعافي من الركود الناتج عن جائحة كورونا.

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6%، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة، بينما نزل فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4% وصعد مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.2%.

وقال إدموند شينج، مدير استراتيجية مشتقات الأسهم في بي.إن.بي باريبا، "مهما يكن ما سيقوله مجلس الاحتياطي، فالواقع أنه سيكون هناك مزيد من التحفيز النقدي على أي حال.. لا يغير هذا سياق الأسهم في المدى الطويل وهو ما أرى أنه المحرك الحقيقي".

وتألق سهم إنديتكس الإسبانية بعد أن قالت الشركة إن الأوضاع تعود تدريجيا إلى طبيعتها، حيث نمت مبيعات الإنترنت بقوة في حين تشهد مبيعات المتاجر تعافيا. وقفز السهم 8.1% وصعد مؤشر قطاع التجزئة 1.3%.

وقفزت أسهم مدريد 1%، مدعومة بأنباء أن بنكي كايشا وبنكيا بصدد الاتفاق على صفقة غدا الخميس ستفرز أكبر بنك إسباني محلي. وارتفعت أسهم البنكين 1.3% و4.3% على الترتيب.