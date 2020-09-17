أسهم اليابان تنخفض مع ارتفاع الين

انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الخميس مدفوعة بتراجع شركات التصدير بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023 على الأقل مما دفع الين لأعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار.

وهبط المؤشر نيكي 0.67% إلى 23319.37 نقطة، فيما قاد قطاعا السلع الاستهلاكية غير الأساسية والصناعة الانخفاض. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36% إلى 1638.40.

وتعهد البنك المركزي الأميركي أمس الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى يتخذ التضخم مسارا لتجاوز هدف عند 2%، مما دفع الين إلى 104.80 للدولار وهو أقوى مستوى منذ 31 يوليو تموز.

وضغط صعود الين على قطاع السيارات إحدى المصدرين الرئيسيين. ونزل سهم هوندا موتور 1.5% وخسر سهم إيسوزو موتورز 5.09% وتراجع سهم نيسان موتور 2%.

وأبقى بنك اليابان المركزي على سياسته دون تغيير في اجتماع جرى في وقت سابق اليوم. ويركز المتعاملون حاليا على المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك هاروهيكو كورودا إذ من المرجح أن يؤكد على رغبته في التعاون مع رئيس الوزراء الجديد يوشيهيدي سوجا بحسب محللين.

وتصدر سهم كينيس كورب لصناعة الإلكترونيات قائمة الرابحين بين30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس إذ ارتفع 1.26% وتبعه سهم سيفن اند آي هولدنجز لتشغيل المتاجر الذي صعد بنفس النسبة.

وكان سهم سكك حديد شرق اليابان الذي انخفض 4.67% من بين الأسهم الأقل أداء على توبكس 30 وتلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي هبط 4.11%. وتقدم 61 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 156.