هذا السهم ارتفع أمس 125% بأول ظهور له في بورصة نيويورك

في أكبر طرح عام أولي للبرمجيات، ارتفعت أسهم شركة "Snowflake" أكثر من 125% في أول ظهور لها بسوق بورصة نيويورك.

وبلغت قيمة الشركة 67.94 مليار دولار عند سعر الافتتاح البالغ 245 دولاراً ، أي أكثر من خمسة أضعاف قيمتها في فبراير، البالغة 12.4 مليار دولار، كما قامت الشركة يوم الثلاثاء بتسعير أسهمها عند 120 دولاراً أميركياً، أعلى من السعر الذي وضعته يوم الاثنين 100 إلى 110 دولارات أميركية، وأعلى من سعر الأسبوع الماضي الذي تراوح بين 75 و85 دولاراً أميركياً.

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ونجحت شركة Snowflake في جذب وارين بافيت للاستثمار في أول اكتتاب عام له على الإطلاق. وقد تعهدت كل من شركة Berkshire Hathaway وSalesforce Ventures بشراء 250 مليون دولار من الأسهم العادية للشركة من الفئة A في طرح خاص، وفقا لما نقلتة "القبس".

واعتبر الرئيس التنفيذي فرانك سلوتمان: "إن السهم يستحق ما يُدفع مقابله، إنه مثل الحديث عن الطقس، إنه ما هو عليك". مضيفاً: "غداً يوم آخر، سنرى كيف سيكون".

وتوقّع المستثمرون مستوى قياسيا للشركة عند فتح التداول، خصوصاً أنها تحقق إيرادات سنوية تصل إلى أكثر من 500 مليون دولار، ونمت بنسبة أعلى من 130% خلال النصف الأول من عام 2020.