الذهب يتراجع بعد ارتفاع الدولار وسط توقعات اقتصادية قوية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز.

وبحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1943.70 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1950.50 دولار.

موضوع يهمك رغم أن جائحة كورونا أدت إلى تعطل إنتاج الذهب، إلا أن أسهم الشركات المنتجة للمعدن النفيس، ارتفعت على نحو كبير خلال العام... أسهم من ذهب تتفوق على أداء المعدن النفيس.. ارتفعت 100% أسواق المال

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات بعدما ألمح الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إلى أنه يتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأميركي من جائحة كورونا وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي في يونيو حزيران.

وتلقى الذهب بعض الدعم من تعهد البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة قرب مستويات الصفر مئوية حتى يمضي التضخم على مسار "تجاوز باعتدال" لمستوى 2% المستهدف "لبعض الوقت".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.5% إلى 26.82 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 2.3% إلى 946.10 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.3% إلى 2367.49 دولار للأوقية.