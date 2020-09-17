عمومية "زين" السعودية تناقش خفض رأس المال 8 أكتوبر

دعا مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأسمال الشركة 8 أكتوبر المقبل.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن رأس المال قبل التخفيض يبلع 5.837 مليار ريال، ومن المقرر أن يصبح بعد التخفيض 4.487 مليار ريال.

وسينخفض عدد الأسهم من 583.729.175 مليون سهم إلى 448.729.175 مليون سهم بعد التخفيض.

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وأوضحت الشركة أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء معظم الخسائر المتراكمة.

وستقوم زين السعودية بإلغاء 135 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، من أسهم الشركة الحالية.

وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وقالت "زين" إنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس المال على التزاماتها المالية.