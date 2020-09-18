أظهرت أبحاث بنك أوف أميركا أن صناديق الأسهم استقطبت ما يزيد عن 16 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر، إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم الأميركية بعد مبيعات كثيفة في وقت سابق من الشهر بقيادة أسهم التكنولوجيا.
وقال بنك أوف أميركا إنه في "نوبة إقبال على الأسهم الأميركية"، ضخ المستثمرون قرابة 24 مليار دولار في أسهم أكبر اقتصاد في العالم، في أكبر دخول للتدفقات منذ مارس 2018. تأتي التدفقات بعد نزول المؤشر ناسداك عشرة بالمئة في أوائل سبتمبر.
ونزحت 58.9 مليار دولار من صناديق النقد وشهد الذهب أول خروج للتدفقات في أربعة أشهر بقيمة 400 مليون دولار.
في غضون ذلك، شهدت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوحا بقيمة 2.5 مليار دولار لكن صناديق الديون النامية سجلت دخول تدفقات للأسبوع الحادي عشر على التوالي.
الأسهم الأميركية تستقطب أكبر تدفقات أسبوعية منذ مارس 2018
أظهرت أبحاث بنك أوف أميركا أن صناديق الأسهم استقطبت ما يزيد عن 16 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر، إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم الأميركية بعد مبيعات كثيفة في وقت سابق من الشهر بقيادة أسهم التكنولوجيا.