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الأسهم الأميركية تستقطب أكبر تدفقات أسبوعية منذ مارس 2018

المصدر: لندن - رويترز
تداولات الأسهم الأميركية
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أظهرت أبحاث بنك أوف أميركا أن صناديق الأسهم استقطبت ما يزيد عن 16 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر، إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم الأميركية بعد مبيعات كثيفة في وقت سابق من الشهر بقيادة أسهم التكنولوجيا.

وقال بنك أوف أميركا إنه في "نوبة إقبال على الأسهم الأميركية"، ضخ المستثمرون قرابة 24 مليار دولار في أسهم أكبر اقتصاد في العالم، في أكبر دخول للتدفقات منذ مارس 2018. تأتي التدفقات بعد نزول المؤشر ناسداك عشرة بالمئة في أوائل سبتمبر.

ونزحت 58.9 مليار دولار من صناديق النقد وشهد الذهب أول خروج للتدفقات في أربعة أشهر بقيمة 400 مليون دولار.

في غضون ذلك، شهدت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوحا بقيمة 2.5 مليار دولار لكن صناديق الديون النامية سجلت دخول تدفقات للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

كلمات دالّة

#الأسهم الأميركية, #اقتصاد, #أسواق مال
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