بورصة مصر تتراجع وتداولات الأسبوع تهوي لـ 17 مليار جنيه

فيما هوت تداولات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي إلى مستوى 17 مليار جنيه، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11050.89 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 1935.6 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنحو 3.22% مغلقًا عند مستوى 2824.66 نقطة.

فيما سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.06% مغلقًا عند مستوى 12790.31 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 937.31 نقطة.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنحو 300 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 617.1 مليار جنيه.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 316.3 مليار جنيه إلى 314.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وزاد رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 190.1 مليار جنيه إلى 191 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%. فيما تراجع رأس المال السوقي لمؤشر الأوسع نطاقاً من 506.5 مليار جنيه إلى 505.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.9%.

وعلى صعيد التداولات، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.105 مليار ورقة منفذة على 211 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.919 مليار ورقة منفذة على 205 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 681.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 68.2 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول على أسهم مؤشر "إيجى إكس 70" نحو 2.8 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 108.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول على أسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 5.1 مليار جنيه بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 177 ألف عملية.