رفع رؤوس أموال شركات البورصة المصرية بـ 7.4 مليار جنيه

أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن الشركات المدرجة رفعت رؤوس أموالها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي بقيمة 7.4 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن شهر يناير الماضي شهد زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة المصرية بنحو 86 مليون جنيه، فيما شهد فبراير إضافة نحو 3.625 مليار جنيه إلى القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وخلال شهر مارس، تمكنت الشركات المدرجة من إضافة نحو 247 مليون جنيه، بينما شهد شهر أبريل الماضي إضافة نحو 558 مليون جنيه. وانخفضت القيمة في شهر مايو الماضي إلى 21 مليون جنيه.

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وخلال شهر يونيو الماضي، ارتفعت رؤوس أموال الشركات المدرجة بنحو 1.6 مليار جنيه، بينما شهد شهر يوليو الماضي ارتفاعاً في رؤوس أموال الشركات المدرجة بنحو 1.1 مليار جنيه. وسجلت رؤوس أموال الشركات المدرجة ارتفاعاً خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 100 مليون جنيه، بينما انخفضت هذه القيمة خلال شهر سبتمبر الحالي لتسجل نحو 63 مليون جنيه.

وأشار التقرير الأسبوعي إلى أن الطرح بالبورصة المصرية ساهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات المدرجة، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.

وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف عن تراجع إجمالي قيمة إصدارات أسهم التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 59.6% لتصل إلى 7.6 مليار جنيه خلال شهر يوليو مقابل نحو 18.8 مليار جنيه خلال يوليو 2019.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد بلغ عدد إصدارات أسهم التأسيس نحو 217 إصداراً بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 232 إصدار بقيمة 12.7 مليار جنيه، فيما وصلت إصدارات أسهم زيادة رؤوس الأموال إلى 73 إصدار مقابل 129 إصدار خلال شهر يوليو من العام الماضي.