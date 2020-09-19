الأسهم السعودية تسجل أطول سلسلة صعود منذ 16 شهراً

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثامن على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، محققة أطول سلسلة ارتفاعات منذ نيسان أبريل العام الماضي، حيث أغلق المؤشر عند 8337 نقطة بمكاسب 202 نقطة بنسبة 2.5% بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الشركات القيادية ارتفع 2.4% بنحو 26 نقطة ليغلق عند 1107 نقاط.

وزادت السوق من وتيرة الارتفاع هذا الأسبوع مقابل الأسبوع السابق، حيث تواصل تحقيق أداء يفوق التوقعات، إذ لم يؤثر تراجع العوائد وارتفاع المكررات وطول موجة الصعود في شهية المخاطرة والإقبال على السوق، رغم ما تمر به الاقتصادات العالمية والشركات من تحديات في ظل تداعيات الجائحة.

لكن في آخر جلستين لم تظهر السوق قوة كافية لتعزيز التفاؤل تجاه مسار السوق، خصوصا مع اقترابها من مستويات 8490 نقطة، حيث إنها آخر قمة للسوق قبل الموجة التصحيحية التي انتهت عند 5959 نقطة في آذار مارس الماضي.

موضوع يهمك ارتفعت وتيرة تنقلات المستأجرين بأبوظبي منذ شهر يوليو الماضي، مع توجه كثير من العملاء لتغيير مقر السكن، وبما يتماشى مع... أبوظبي.. كورونا يغير نمط الطلب على العقارات السكنية عقارات

وتشكل تلك المستويات حاجز مقاومة قوية، تحتاج السوق إلى معطيات جديدة لدفعها حتى تستطيع تجاوزها. ومع اقتراب انتهاء الربع الثالث من العام الجاري ستتجه الأنظار نحو أداء الشركات للربع الثالث لقياس مدى تعافيها بعد فترة الحظر.

وافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8135 نقطة، حيث اتجهت نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8377 نقطة رابحة 2.9% وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 8337 نقطة بمكاسب 202 نقطة بنسبة 2.5%. وارتفعت قيم التداول 24% بنحو 14 مليار ريال لتصل إلى 75 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 25% بنحو 609 ملايين سهم لتصل إلى ثلاثة مليارات سهم، أما الصفقات فزدات 14% بنحو 314 ألف صفقة لتصل إلى 2.6 مليون صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 4.2%، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.1%، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.25%. وتصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 9.5%، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 6.7%، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 6.6%.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 15% بقيمة 11 مليار ريال، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 12% بقيمة 9.3 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 10% بتداولات 7.6 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "أمانة للتأمين" بنسبة 25% ليغلق عند 22.10 ريال، يليه "نسيج" بنسبة 19.8% ليغلق عند 20.70 ريال، وحل ثالثا "تبوك الزراعية" بنسبة 19.4% ليغلق عند 38.40 ريال. وتصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 11.8% ليغلق عند 66 ريالا، يليه "صادرات" بنسبة 8.9% ليغلق عند 77.90 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 8.6% ليغلق عند 58.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة أربعة مليارات ريال، يليه "الأسماك" بقيمة 3.9 مليار ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 2.3 مليار ريال.