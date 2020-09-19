نزيف أسهم التكنولوجيا يهبط بمؤشرات وول ستريت

تراجعت الأسهم الأميركية، الجمعة، بعد استمرار موجة بيع لأسهم التكنولوجيا لليوم الثالث على التوالي، في حين سجلت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي ‭244.56‬ نقطة، بما يعادل ‭0.88‬% إلى ‭27657.42‬ نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا ‭37.54‬ نقطة، أو ‭1.12‬% إلى ‭3319.47‬ نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع ‭117‬ نقطة، أو ‭1.07‬% إلى ‭10793.28‬ نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، لم يخسر "داو" بالقدر الذي يذكر، في حين تكبد "ستاندرد آند بورز 500" خسارة 0.7% وانخفض ناسداك 0.6%.